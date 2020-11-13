الكرملين تنفي: لا علاقة بين ابن الرئيس الروسي وظهور لقاح كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
وكالات
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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، التقارير التي أفادت بأن اللقاح الروسي المضاد للفيروس التاجي ظهر بفضل ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وأكد بيسكوف في تصريح بالخصوص أن ابنة فلاديمير بوتين كانت متطوعة فقط في التجارب السريرية التي أجريت على اللقاح.

 

يشار إلى أن إحدى بنتي الرئيس الروسي كانت قد شاركت فعلا في التجارب السريرية على اللقاح الروسي المضاد لعدوى كورونا، وأعلن بوتين حينها بنفسه عن هذا الحدث.

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