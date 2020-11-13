البنك المركزي الأرجنتيني يرفع الفائدة إلى 38%

قرر البنك المركزي الأرجنتيني رفع معدل الفائدة القياسي إلى 38% من 36%، مع صعود مماثل لمعدلات الفائدة على الريبو.





وجاء قرار رفع الفائدة بعد ارتفاع معدل التضخم في الأرجنتين إلى 3.8% خلال أكتوبر الماضي على أساس شهري، ما تجاوز التوقعات التي كانت تشير لتسجيل 3.1%.





وبالإضافة إلى تسارع التضخم، تشهد الأرجنتين ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الدولار من جانب مواطنيها، ما دفع الفجوة بين السعر الرسمي ونظيره في السوق الموازية إلى مستوى قياسي بلغ 130% في أكتوبر، قبل أن يتراجع قليلا عن هذا المستوى.





ويعتبر قرار رفع معدل الفائدة على الريبو (اتفاقية إعادة الشراء) هو الخامس منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مع سعي البنك المركزي لتشجيع المواطنين على الادخار بالعملة المحلية (البيزو) بدلاً من الطلب المتزايد على الدولار.