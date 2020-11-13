رسالة محمد صلاح للاعبي الأهلي والزمالك قبل نهائي القرن

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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وجه الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة هامة لزملائه في المنتخب من لاعبي الأهلي والزمالك، ضمن المعسكر المقام حاليًا استعدادًا لمواجهة توجو.


وقال صلاح لزملائه قبل بداية تدريب المنتخب: "عليكم بإخراج المباراة بصورة مشرفة لمصر ولأفريقيا أمام العالم لكونها محط أنظار العالم، لكون الحدث يقام الأول مرة في القارة السمراء ويجمع قطبي الكرة المصرية".


وتابع: "أدائكم في الملعب سيحدد مدي رد فعل الجماهير عقب نهاية المباراة، ابتعدا عن الالتحامات القوية والنرفزة وعدم الانسياق لأى استفزازات سواء كانت مع الحكم أو لاعب آخر".


وطالب صلاح من اللاعبين عدم تسخين أجواء المباراة من جانبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن المباراة حدثًا تاريخيًا، وأن يكون سلاحهم قبل بداية المباراة تهدئة الجماهير المتعصبة.

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