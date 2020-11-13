بايرن ميونخ يحدد أولى صفقات الصيفية

حسم نادي بايرن ميونخ مصير مدافعه الألماني جيروم بواتينج، من خلال تحركاته لإيجاد بديل مناسب يعزز دفاع الفريق.

وينتهي عقد بواتينج مع بايرن بختام الموسم الجاري.

ويسعى النادي البافاري للتعاقد مع المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو ليخلف بواتينج، فهل يتضمن عقد أوباميكانو شرطا جزائيا يسمح له بمغادرة ناديه لايبزيج؟

ذكرت مجلة "شبورت بيلد" أمس الخميس، أن بطل دوري أبطال أوروبا لا ينوي التمديد لبواتنج، بطل العالم عام 2014، صاحب الـ 32 عاما، رغم أنه يقدم حاليا واحدا من أفضل مستوياته.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن النادي البافاري مهتم بخدمات أوباميكانو البالغ من العمر 22 عاما، الذي يملك بندا يسمح له بالرحيل الصيف المقبل مقابل 42 مليون يورو.

وخاض أوباميكانو مع منتخب بلاده 3 مباريات دولية حتى الآن.

وتضم تشكيلة بايرن حاليا 6 فرنسيين هم الدوليون: كورنتان توليسو وكينجسلي كومان وبنجامين بافارد ولوكاس هرنانديز، فضلا عن بونا سار والموهبة الشابة تانجوي نيانزو.

كما يضم الفريق البافاري فرنسيا سابعا هو مايكل كويسانس المعار إلى مرسيليا في الموسم الجاري.