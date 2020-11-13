نجم الزمالك على أعتاب سيراميكا كليوباترا

يقترب نجم الزمالك من الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





ووفقاً لتقارير صحفية، فإن مصطفى فتحي، جناح الزمالك، يقترب من الانتقال إلى سيراميكا كليو باترا.





وأكدت، أن مسؤولي سيراميكا كليوباترا يريدون ضم اللاعب على سبيل الإعارة، في ظل خروجه عن حسابات البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك.





ويأتي ضم فتحي، في ظل رغبة مسؤولي كليوباترا في تكوين فريق قوي، استعداداً لبدء الموسم الكروي الجديد.





ومن المقرر أن يعقد أحمد مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعب، لحسم مصيره مع الزمالك، خاصة وأن الزمالك لا يريد الاستغناء عنه بشكل نهائي.