صحيفة أمريكية تكشف عن خطط ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن رسميا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:15 ص
ترامب
ترامب
وكالات
Advertisements

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر بالبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن ترشيحه لانتخابات عام 2024 بمجرد تأكيد فوز منافسه جو بايدن المنتخب في عام 2020.

 

ووفقا للصحيفة، قد يحدث هذا بعد تصديق الولايات على نتائج الانتخابات، وكان قد فاز بايدن، وفقا للبيانات الأولية، بعدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في الولايات، بـ 270 صوتا انتخابيا، لكن عمليات الفرز لاتزال جارية في بعض الولايات.

 

وفي الوقت نفسه، وبحسب الصحيفة، ليس لدى ترامب أي خطة واضحة للطعن في نتائج الانتخابات، على الرغم من رفضه الاعتراف بالهزيمة ورفع دعاوى قضائية في عدد من الولايات.

 

من جهته قال أحد مستشاري ترامب للصحيفة: "إنه (ترامب) يعلم أن الأمر انتهى".

 

وأبلغ المستشارون ترامب أن فرصه في العثور على مخالفات كافية لتغيير نتيجة الانتخابات منخفضة للغاية، بحسب الصحيفة.

 

وتراجع المحاكم في ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا ادعاءات ترامب بشأن تزوير انتخابي واسع النطاق، وهو ما يكرره ترامب على تويتر.

 

ويقول مسؤولون إنه لم تكن هناك مخالفات انتخابية كبيرة. كما قالت وزارة الأمن الداخلي يوم الخميس إنه ليس لديها سجل بأصوات مفقودة أو تم تغييرها في أي من الولايات.

أخبار تهمك

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ يوم

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ يوم

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتراجع عن ضم نجم المصري

منذ حوالي 4 ساعات

ليس بادجي.. البنك الأهلي يضم نجم الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صبحي يحيي ذكرى زواجه برسالة لزوجته الراحلة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ ساعة

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:57 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

08:14 م

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

02:32 ص

هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر

08:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض