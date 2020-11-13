معلول يطرد خربين من معسكر منتخب سوريا

طرد نبيل معلول مدرب المنتخب السوري، عمر خربين نجم المنتخب السوري، وذلك وفقا لتقارير صحفية سعودية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن نبيل معلول مدرب المنتخب السوري طرد الدولي عمر خربين لاعب نادي الهلال السعودي، من معسكر المنتخب بسبب تدخله في الأمور الفنية، وذلك وفقا لما قاله مدير المنتخب الأحمر.

ولعب منتخب سوريا، مباراة ودية، أمس الأربعاء، أمام أوزبكستان ونجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف، في أول اختبار للمدرب التونسي نبيل معلول.