أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-11-2020.. وبشري سارة حول سعر كيلو الطماطم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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كعادتها المجنونة ارتفعت أسعار الطماطم بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية لتصل لسعر 14 جنيه للكيلو، ولتحجيم تلك الزيادة تستعد وزارة الزراعة لطرح كميات كبيرة بسعر 5 جنيهات غدًا السبت، وينتظر أن تتراجع أسعارها فى الأسواق بنهاية الشهر الجاري مع بداية طرح العروة الجديدة بالأسواق.


اسعار الخضروات اليوم:

الطماطم 14 جنيها للكيلو.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيها.
البصل بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.
الكوسة بين 3 و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم :

البرتقال البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال السكري بين 7 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال أبو سرة بين 3 و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.


موعد تراجع سعر الطماطم:

قال المهندس أحمد فتحى، مدير عام التسويق بالإدارة المركزية للزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إنه جاري طرح كميات تتجاوز الـ500 كيلو من الطماطم من إنتاج الصوب المحمية بالنوبارية  بأسعار 5 جنيهات للكيلو، قائلا : "الإنتاج الى بيجى يتم طرحة يوميا، وتطرح  بمنافذ الزراعات المحمية بوزارة الزراعة بالدقى فقط ، خاصة  للعاملين بوزارة  الزراعة".

كان الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، قال إن ارتفاع سعر الطماطم  يعود للفترة الفاصلة بين العروة السابقة والعروة الصيفية التى سيظهر إنتاجها مع بداية شهر أكتوبر المقبل، والتى تسمى تلك المرحلة بـ"العروة المحيرة"، مؤكدا أن خلال الفترة الحالية هى زراعات الصيفى المتاخرة  شهر 7 و8 ، لأن زراعة الطماطم فيها مخاطرة كبيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة واحتمالية تلف المحصول أو ضعف إنتاجيته، حيث لا يتوافر فى هذا الوقت من العام مدى حرارى مناسب لنمو الطماطم ،مؤكدا طرح العروة  الخريفي المبكرة من الطماطم  نهاية الشهر الجارى وزيادة  المعروض  وسعرها سيصل 3 جنيه .

وأكد أن الوزارة بصدد تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين والمواطنين، عبر طرح كميات ثابتة من الطماطم يومياً في منافذ القطاع التابعة للوزراة، بدءا من السبت المقبل.




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