أسعار الأسماك اليوم الجمعة 13-11-2020

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:58 ص
بوابة الفجر
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إستقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الجمعة 13-11-2020 ، حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي، مابين 22 و25 جنيها.




ونستعرض أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم كالاتي :

تراوح سعر كيلو السمك البلطي مابين 22 و25 جنيه
 تراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و380 جنيها.
وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها.

 
واستقر سعر كيلو السمك البوري اليوم ليتراوح بين 42 و 48 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.
كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
 وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.

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