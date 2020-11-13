أسعار الدواجن اليوم الجمعة 13-11-2020

إستقرت أسعار الدواجن فى السوق اليوم الجمعة، وسجل كيلو الدجاج البلدى 34 جنيهًا، والساسو 32 جنيهًا، والأوراك 26 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 23 و24.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة





سجل كيلو الدجاج البلدى 34 جنيهًا، والساسو 32 جنيهًا، والأوراك 26 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 23 و24 جنيهًا للكيلو .

وسجلت أسعار البط اليوم 40 جنيهًا للكيلو.

ووصلت أسعار الرومى اليوم 45 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم مابين 7 و9 جنيهات لكتكوت الأهالي، وبين 9 و11 جنيهًا لكتكوت الشركات.