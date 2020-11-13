أسعار اللحوم اليوم الجمعة 13-11-2020

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:18 ص
بوابة الفجر
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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 6-11-2020 في محلات الجزارة الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:37 ص
أسعار اللحوم اليومأسعار اللحوم اليوم الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار اللحوم ، اليوم  الجمعة 13-11-2020، وسط طرح كميات اضافية منها بالمنافذ التابعة لوزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، وقيام الدولة بالعديد من المجهودات والمشروعات للسيطرة على ارتفاعتها وتوفيرها للمواطنين، منا مشروع احياء البتلو.



أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم الجمعة 13-11-2020: 

 سجلت  اللحوم الكندوز 110-130 جنيها .

سجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو

 سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو

وسجل أسعارالبفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو

 وتراوحت  أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها 

اللحم الجملي 90-100  جنيها للكيلو، 

سعر الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو 

وأسعارالبرجراللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو

 وأسعارالكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.  



 قائمة أسعار اللحوم في منافذ القوات المسلحة :



سعر كيلو اللحمة البتلو يتراوح من 140 جنيه إلي 180 جنيه.

أسعار كيلو اللحمة الجاموسي يتراوح من 110 إلي 130 جنيه.

كيلو اللحمة الجملي اليوم 110 جنيه إلي 130 جنيه.

سعر كيلو اللحمة الضاني البلدي يتراوح بين 130 جنيه إلي 145 جنيه.

 

كيلو اللحمة الضاني المستورد يتراوح 60 جنيه إلي 80 جنيه.

 

كيلو اللحمة الكندوز يتراوح من 110 جنيه إلي 140 جنيه.


كيلو اللحمة البرازيلي يتراوح من 75 جنيه 85 جنيه.

كيلو اللحمة السوداني يتراوح من 75 جنيه إلي 80 جنيه.

كيلو اللحمة المفرومة البلدي يتراوح من 115 جنيه إلي 130 جنيه.

كيلو اللحمة المفرومة المستورد يصل إلي 74 جنيه.

كيلو الكبدة البلدي اليوم يتراوح من 130 جنيه إلى 140 جنيه.

كيلو الكبدة المستورد يتراوح من 30 جنيه إلي 35 جنيه.


أسعار اللحوم المستوردة اليوم

سعر كيلو اللحم البرازيلي يصل من 75 إلى 85 جنيه

سعر كيلو اللحم السوداني يصل إلي 70 جنيه

سعر كيلو الضأن المستورد من 65 إلى 85 جنيه

سعر الكبدة المجمدة 80 جنيه

سعر الكبدة البلدي 130 جنية.

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