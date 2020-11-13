إيران تنافس في حفل أوسكار 2021 بـ"أطفال الشمس"

وقال المتحدث باسم مجلس ترشيح أفلام السينما الإيرانية لجوائز الأوسكار، رائد فريد زاده، إنه وقع الاختيار على الفيلم الذي من إخراج مجيد مجيدي من بين نحو 90 فيلما محليا، لتمثيل إيران في مهرجان أوسكار 2021، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

وقال المتحدث باسم مجلس ترشيح أفلام السينما الإيرانية لجوائز الأوسكار، رائد فريد زاده، إنه وقع الاختيار على الفيلم الذي من إخراج مجيد مجيدي من بين نحو 90 فيلما محليا، لتمثيل إيران في مهرجان أوسكار 2021، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

وقع اختيار إيران على فيلم "أطفال الشمس" لكي يمثلها في حفل توزيع جوائز أوسكار، المقام العام المقبل 2021.

وقع اختيار إيران على فيلم "أطفال الشمس" لكي يمثلها في حفل توزيع جوائز أوسكار، المقام العام المقبل 2021.





ويناقش فيلم "أطفال الشمس" قضية عمالة الأطفال، حول قصة فتى عمره 12 عاما يدعى "علي" وأصدقائه الثلاثة الذين ينطلقون في رحلة للبحث عن كنز يأملون أن يساعدهم على الهروب من حياتهم الصعبة في ممارسة أعمال صغيرة وجرائم بسيطة.





يشار إلى أن هذه هي المرة السادسة التي تختار فيها إيران فيلما من إخراج مجيد مجيدي لتمثيل السينما الإيرانية في المنافسة على جائزة أفضل فيلم روائي عالمي بحفل أوسكار، ونال فيلمه "أطفال السماء" ترشيحا لأوسكار عام 1998 لكنه لم يفز.





وتغير موعد حفل أوسكار 2021 من شهر فبراير/ شباط إلى شهر نيسان/ أبريل، بسبب جائحة فيروس "كورونا" وما سببته من خسائر لصناعة السينما حول العالم.





وجعل المخرج، الحائز على جوائز، أطفالا حقيقيين ممن يعملون في الشوارع يقومون ببطولة فيلمه "أطفال الشمس".





والفيلم من بطولة روح الله زمانيساجيلو (14 عاما) في أول دور تمثيلي له، وشاميلا شيرزاد، وهي مهاجرة أفغانية تعمل أصلا في مترو أنفاق طهران، وحققت شهرة في مهرجان البندقية السينمائي حيث عُرض الفيلم.





وفاز فيلم "أطفال الشمس" كذلك بجائزة أفضل سيناريو وأفضل فيلم في مهرجان فجر السينمائي الدولي العام الماضي كما تم عرضه في مهرجان روما السينمائي الدولي.