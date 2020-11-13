محمد صبحي يحيي ذكرى زواجه برسالة لزوجته الراحلة

أحيا الفنان الكبير محمد صبحى، ذكرى زواجه السابعة والأربعين، من زوجته الراحلة نيفين حسين رامزن وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك،





ونشر صبحى، صورة له مع زوجته الراحلة، أتبعها بتعليق: "زوجتى الحبيبة.. مثل هذا اليوم 13 نوڤمبر 1973 كان زواجنا برباط قوى وجميل ومشرف، عشنا أجمل الأيام بعضها قلق واحباط، ولكن المجمل رائع نبنى فيه أجمل أسرة وأجمل أبناء تربوا على الولاء لله ولوطنهم ولنا".



