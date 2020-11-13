محمد صبحي يحيي ذكرى زواجه برسالة لزوجته الراحلة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:53 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أحيا الفنان الكبير محمد صبحى، ذكرى زواجه السابعة والأربعين، من زوجته الراحلة نيفين حسين رامزن وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 

ونشر صبحى، صورة له مع زوجته الراحلة، أتبعها بتعليق: "زوجتى الحبيبة.. مثل هذا اليوم 13 نوڤمبر 1973 كان زواجنا برباط قوى وجميل ومشرف، عشنا أجمل الأيام بعضها قلق واحباط، ولكن المجمل رائع نبنى فيه أجمل أسرة وأجمل أبناء تربوا على الولاء لله ولوطنهم ولنا".

وتابع صبحى: "حبيبتى.. اليوم أقول بثقة.. بعد رحيلك لم يفتك شيئا.. ولم تحرمى من أيام أجمل مما عشتها، أكيد انتى فى مكان أعظم، حبيبتى أنتظر اللقاء، وأبنائك وأحفادك أجمل ما تركتيه لى يعتنون بى ويحيطوننى بحبهم الذى فيه رائحتك وطباعك الرائعة".

أخبار تهمك

تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف سبب انخفاض وفيات كورونا رغم زيادة الإصابات

منذ ساعتين و 30 دقيقة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 11 ساعة

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ يوم

الزمالك يتراجع عن ضم نجم المصري

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ حوالي 4 ساعات

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. حقيقة فيديو تحطيم ترامب للمكتب البيضاوي بعد الخسارة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رفض الأول.. الأهلي يقدم عرضا جديد لضم الصفقة التي يحبها موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 23 ساعة

ليس بادجي.. البنك الأهلي يضم نجم الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

08:14 م

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

02:32 ص

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

08:18 م

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

03:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض