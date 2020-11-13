محمد صبحي يحيي ذكرى زواجه برسالة لزوجته الراحلة
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:53 ص
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أحيا الفنان الكبير محمد صبحى، ذكرى زواجه السابعة والأربعين، من زوجته الراحلة نيفين حسين رامزن وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك،
ونشر صبحى، صورة له مع زوجته الراحلة، أتبعها بتعليق: "زوجتى الحبيبة.. مثل هذا اليوم 13 نوڤمبر 1973 كان زواجنا برباط قوى وجميل ومشرف، عشنا أجمل الأيام بعضها قلق واحباط، ولكن المجمل رائع نبنى فيه أجمل أسرة وأجمل أبناء تربوا على الولاء لله ولوطنهم ولنا".
وتابع صبحى: "حبيبتى.. اليوم أقول بثقة.. بعد رحيلك لم يفتك شيئا.. ولم تحرمى من أيام أجمل مما عشتها، أكيد انتى فى مكان أعظم، حبيبتى أنتظر اللقاء، وأبنائك وأحفادك أجمل ما تركتيه لى يعتنون بى ويحيطوننى بحبهم الذى فيه رائحتك وطباعك الرائعة".