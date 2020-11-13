فيلم كارتون روسي يحصد ملايين الدولارات!

أصبح فيلم الرسوم المتحركة الروسي "الرحلة الكبيرة" أكثر الأفلام الروسية شعبية في أوروبا من حيث إيرادات شباك التذاكر التي بلغت في هولندا فقط 1.8 مليون دولار.

أعلن ذلك، فاسيلي روفينسكي، بصفته منتجا لأفلام شركة "ليسينزيوني بريندي" الروسية في حفل تقديم فيلم "الرحلة الكبيرة" وترشيحه لنيل دعم مالي من قبل مؤسسة السينما الروسية الحكومية.

وقال: " ربما ساعد وباء فيروس كورونا في نجاح فيلمنا على خلفية انعدام المنافسة من جانب مشاريع الرسوم المتحركة الأمريكية وحصد الفيلم مليونا و850 ألف دولار في هولندا و300 ألف دولار في بلجيكا، الأمر الذي لم يسبق له مثيل بالنسبة إلى الأفلام الروسية.





وأشار منتجو الفيلم إلى أن "الرحلة الكبيرة" تمتعت بشعبية واسعة في روسيا أيضا حيث شاهده مليون فرد.





يذكر أن الجزء الثاني لفيلم الرسوم المتحركة "الرحلة الكبيرة" أنتج عام 2019. ويروي الفيلم قصة دب روسي يقوم بجولة حول العالم مع أصدقائه بعد أن أوصل لقلقا إلى منزله بالخطأ صغير دب البندا.





أما الجزء الأول للفيلم فسلط الضوء على علاقة الصداقة التي تربط بين الدب البني الروسي والدب الأمريكي غريزلي.