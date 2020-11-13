لوبيز يهاجم ميسي بسبب جريزمان





أكد إيمانيول لوبيز خال الفرنسي أنطوان جريزمان نجم هجوم برشلونة الإسباني أن السبب وراء عدم تألق ابن شقيقته في النادي الكتالوني هو الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يسيطر على كل شيء ويفرض تدريبات متساهلة للغاية.

وقال لوبيز في تصريحات في فيلم وثائقي بثته فضائية إم 6 الفرنسية:"كنت مقتنعا بأن جريزمان لن يتألق خلال أول ستة أشهر في برشلونة لكنني لم أتوقع أن يستمر ذلك لمدة عام. بالإضافة إلى ذلك، في وجود ميسي أعرف ما يحدث في الداخل، الأمر ليس سهلا".

وأضاف:"لا تزال هناك أمور لا يمكن التحدث عنها ولكن في برشلونة لا يتم القيام بعمل كاف، يتم وضع نظام التدريبات بحيث تعجب بعض الأشخاص ومن الواضح أنها لا تنجح".

واختتم لوبيز تصريحاته قائلاً:"جريزمان يحتاج إلى الكثير من العمل والجهد ليكون جيداً في حين لا يحتاج آخرون إلى بذل الكثير من الجهد ليكونوا جيدين".

وعلى نفس الجانب، شن إريك أولهاتس المستشار السابق للنجم الفرنسي هجوماً ضد البرغوث الأرجنتيني على صفحات مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، حيث قال:"ميسي يبدي رأيه في كل شيء، إنه إمبراطور وملك ولم يعجبه كثيرا انضمام جريزمان، كان موقفه مؤسفا وأظهر ذلك، إنه نظام ترهيب، إما أن تكون معه أو أنت ضده".

وأضاف:"ميسي جيد في الملعب بقدر ما هو سيئ خارجه، ميسي في الموسم الماضي لم يتحدث إلى جريزمان أو يمرر إليه الكرة".