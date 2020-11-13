لوبيز يهاجم ميسي بسبب جريزمان

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:35 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

أكد إيمانيول لوبيز خال الفرنسي أنطوان جريزمان نجم هجوم برشلونة الإسباني أن السبب وراء عدم تألق ابن شقيقته في النادي الكتالوني هو الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يسيطر على كل شيء ويفرض تدريبات متساهلة للغاية.
وقال لوبيز في تصريحات في فيلم وثائقي بثته فضائية إم 6 الفرنسية:"كنت مقتنعا بأن جريزمان لن يتألق خلال أول ستة أشهر في برشلونة لكنني لم أتوقع أن يستمر ذلك لمدة عام. بالإضافة إلى ذلك، في وجود ميسي أعرف ما يحدث في الداخل، الأمر ليس سهلا".
وأضاف:"لا تزال هناك أمور لا يمكن التحدث عنها ولكن في برشلونة لا يتم القيام بعمل كاف، يتم وضع نظام التدريبات بحيث تعجب بعض الأشخاص ومن الواضح أنها لا تنجح".
واختتم لوبيز تصريحاته قائلاً:"جريزمان يحتاج إلى الكثير من العمل والجهد ليكون جيداً في حين لا يحتاج آخرون إلى بذل الكثير من الجهد ليكونوا جيدين".
وعلى نفس الجانب، شن إريك أولهاتس المستشار السابق للنجم الفرنسي هجوماً ضد البرغوث الأرجنتيني على صفحات مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، حيث قال:"ميسي يبدي رأيه في كل شيء، إنه إمبراطور وملك ولم يعجبه كثيرا انضمام جريزمان، كان موقفه مؤسفا وأظهر ذلك، إنه نظام ترهيب، إما أن تكون معه أو أنت ضده".
وأضاف:"ميسي جيد في الملعب بقدر ما هو سيئ خارجه، ميسي في الموسم الماضي لم يتحدث إلى جريزمان أو يمرر إليه الكرة".
واختتم أولهاتس تصريحاته قائلاً:"لقد خلق صدمة حقيقية في عملية تأقلم كانت أكثر من سلبية، وهذا يترك بالضرورة عواقب".

أخبار تهمك

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ليس بادجي.. البنك الأهلي يضم نجم الأهلي خلال ساعات

منذ ساعتين و 51 دقيقة

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يتوصل لإتفاق من أجل ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد رفض الأول.. الأهلي يقدم عرضا جديد لضم الصفقة التي يحبها موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

منذ ساعة

أول تعليق لـ نجل سيدة "فيديو الزحف"

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 20 ساعة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. حقيقة فيديو تحطيم ترامب للمكتب البيضاوي بعد الخسارة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:32 ص

أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

08:14 م

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

شاهد.. زوجة المواطن الذي أشعل نفسه في ميدان التحرير تكشف الحقيقة

03:46 ص

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

08:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض