الزمالك يتراجع عن ضم نجم المصري









يسعي نادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.





وأكد عمر ربيع ياسين أن مسؤولي نادى الزمالك قرروا تجميد المفاوضات مع نظرائهم في النادي المصري بشأن الحصول علي خدمات كريم العراقي الظهير الايمن للفريق البورسعيدي في فترة الانتقالات الجارية.