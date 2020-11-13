الزمالك يتراجع عن ضم نجم المصري

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي نادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد عمر ربيع ياسين أن مسؤولي  نادى الزمالك قرروا تجميد المفاوضات مع نظرائهم في النادي المصري بشأن الحصول علي خدمات كريم العراقي الظهير الايمن للفريق البورسعيدي في فترة الانتقالات الجارية.
 
وكشف ياسين خلال برنامجه نمبر وان المذاع على قناة النهار أن مسؤولي الزمالك قرروا تفعيل التعاقد مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الصفاقسي التونسي، وسيتم الاعلان عن الصفقة رسميًا عقب نهاية دوري أبطال إفريقيا لعدم التأثير علي تركيز اللاعبين.

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