نجم الأهلي السابق ينضم لصفوف الجونة الموسم القادم بعد فسخ التعاقد مع المقاصة





كشف أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمي مصر للمقاصة، عن وجهته المقبلة عقب رحيله عن الفريق الفيومي بداية من الموسم المقبل.





وقال عبد المنعم خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار:"سأنضم لنادي الجونة خلال الموسم الجديد في ظل انتهاء المفاوضات، والمعاملة الجيدة التي ابداها مسؤولي الجونة خلال المفاوضات".





وتابع: "شعرت أثناء حديثي مع مسؤولي الجونة بالراحة، خصوصًا في ظل الطريقة الاحترافية التي تشبه أسلوب تعامل النادي الأهلي".





وأبدي أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمي مصر للمقاصة استياءه من الطريقة التي تم التعامل بها معه من قبل مسؤولي النادي الفيومي.





وقال عبد المنعم خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار المقاصة اخل ببنود تعاقدي معهم وهناك بنود تم اضافتها لا اعلم عنها شيء.



