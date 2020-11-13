حقيقةعودة رونالدو لريال مدريد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:39 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني من استعادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، مره أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، رغبة يوفنتوس في عرض رونالدو للبيع في الصيف المقبل، بسبب عدم قدرة النادي على تحمل الراتب السنوي للاعب.

وبحسب برنامج "كواترو" الإسباني، فإن كريستيانو لا يزال محبوبًا من الجميع في ريال مدريد، لكنهم لا يفكرون في عودته خلال الفترة المقبلة.

وتابع البرنامج، أن مسؤولي ريال مدريد يعتقدون أن قصة كريستيانو رونالدو في سانتياجو برنابيو قد انتهت بالفعل. 

وكشفت تقارير صحفية، أن كريستيانو رونالدو يرغب في الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في حال مغادرة يوفنتوس.

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