نجم بيراميدز ينتقل لـ سيراميكا كليوباترا
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:36 ص
محمد جمال
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أعلن تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب رجب بكار الظهير الايمن لفريق بيراميدز عن انتهاء المفاوضات مع سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية.
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وقال النحاس خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار :" رجب بكار وقع لمدة موسم، علي سبيل الاعارة، مع وجود بند يسمح لنادي سيراميكا بشراؤه عقب نهاية الاعارة".
وكان رجب بكار على رادار الأهلي والزمالك بعد تقديم مواسم جيدة مع بيراميدز خلال السنوات الماضية.
ويذكر أن بيراميدز تعاقد مع كل من شريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي ومحمود وادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم ظ