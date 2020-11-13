اتحاد الكرة يعلق على أزمة شارة منتخب مصر









يسعي منتخب مصر الأول للفوز على منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 14 و17 نوفمبر الجاري.





وكان منتخب مصر تعادل أمام كينيا وجزر القمر فى أول مواجهات المنتخب العام المقبل فى الجولة الأولى والثانية لذلك يرغب حسام البدري فى تحقيق الست نقاط من أجل الصعود للكان.





وأكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك بروتوكول خاص فى المنتخب الوطني يحسم أمر شارة قيادة الفراعنة.





وقال نائب الجبلاية فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "قيمة محمد صلاح كبيرة للغاية ولكن فى كل جيل من الأجيال يوجد نجوم كبار يستحقون الحصول على شارة القيادة وفى النهاية الأمر متروك للجهاز الفني للمنتخب".



