الانتهاء من تصوير كليب حمادة هلال الجديد "آية من الجمال" في دبي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:19 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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انتهى المخرج "عادل سرحان" من تصوير آخر مشاهد أجدد أعماله الغنائية المصورة "آية من الجمال" للفنان حمادة هلال، والذي من المقرر أن يبصر الكليب قريباً.

ويجمع الكليب الجديد بين هلال وسرحان لأول مرة في عمل فني رسمي رغم صداقتهما الممتدة لسنوات عديدة، وتم تصوير كافة مشاهده في دبي، ويعيد عادل خلاله اكتشاف حمادة هلال عبر أسلوب مختلف وغير معتاد بشكل الكليب المتميز بطابع البهجة والسعادة والاتكال على الديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص.

وأعرب عادل سرحان عن حماسه لهذه التجربة، نظراً لكونها أول كليب يخرجه لحمادة هلال، وتميز بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية وقصة الفيديو كليب الخفيفة والرومانسية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد كافة الاجراءات الاحترازية بمواجهة. تفشي كورونا، رغم ضم فريق العمل لأكثر من 100 شخص منهم 10 راقصين.

ويتغني حمادة هلال خلال الأغنية المنتظرة "آية من الجمال" بكلمات الشاعر محمود عليم، وألحان بينو وتوزيع هادي مسرة، كما تعد أجدد أعماله مع "لايف ستايل ستوديوز"، كما تعقب أصداء النجاح الجماهيري التي لاقت آخر كليباته الغنائية "طحن في طحن" ويسعى خلالها لتقديم جرعة سعادة وأمل لجمهوره بتلك الأجواء الصيفية المبهجة والملونة التي يحملها الكليب وسط الظروف الصعبة التي يعيشها العالم حاليا مع الموجة الثانية لوباء كورونا.

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