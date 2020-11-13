الزمالك يضع شرطا للموافقة على رحيل نجمه

رفضت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور العرض المقدم من نادي شباب المحمدية المغربي، للحصول على خدمات حميد احداد مهاجم الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقدم نادي شباب المحمدية عرضا يبلغ الـ500 ألف دولار، بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز خلال فترة إعارته في نادي الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي، وهو ما قوبل بالرفض.





وطالب مجلس إدارة الزمالك نظيره المغربي، برفع القيمة المالية، من أجل شراء عقد المهاجم المغربي بنظام الإعارة وليس البيع النهائي على عكس رغبة شباب المحمدية.





ويرحب احداد بالانتقال إلى صفوف فريق شباب المحمدية المغربي، ولكن بالطريقة التي يتم موافقة الطرفين عليها، والتي تضمن له العودة من جديد لفريق الزمالك لاستكمال مشواره به.





وحسب ما أكدت تقارير صحفية فإنه من المنتظر أن يتم حسم هذه الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة.





وكانت كشفت تقارير مغربية إذاعية، عن رغبة نادي الوداد في ضم احداد، بالإضافة إلى أم صلال القطري، في الوقت الذي حاول فيه الرجاء المغربي، تحويل إعارة أحداد، إلى شراء نهائي لخدماته، لكن لم يتمكن مسؤولو الفريق الأخضر من تلبية طلبات الزمالك المالية.