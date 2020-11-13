إنتر ميلان يخطط لخطف صفقة مدوية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالي، عن رغبة فريق إنتر ميلان في الظفر بخدمات ثنائي فريق نابولي، خلال المرحلة المقبلة.


ووفقاً لما ورد بموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر يستهدف التعاقد مع كلًا من المهاجم البولندي أركاديوز ميليك، والمدافع الصربي نيكولا ماكسيموفيتش.


وأضافت:"ويرغب أنطونيو كونتي، المدير الفني للنيراتزوري، في إحضار مهاجم جديد بديلًا للثنائي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو".


وواصلت:" أن بيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي لإنتر، معجب بشكل كبير باستقدام ميليك، رغم وجود ترشيحات أخرى، مثل الإيفواري جيرفينيو والفرنسي أوليفييه جيرو".


وتابعت:"يعتقد ماروتا أن الحصول على خدمات ميليك في يناير المقبل، أسهل بشكل كبير، خاصة بعد خروجه من قائمة فريقه المحلية والأوروبية".


وأختتمت:"ويهتم إنتر ميلان بضم الصربي ماكسيموفيتش، قلب دفاع البارتينوبي، حيث دارت اتصالات مع وكيله، بناء على توصية من كونتي، الذي يعتبره البديل الأفضل لميلان سكرينيار، حال بيعه في يناير القادم".

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