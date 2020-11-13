تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يقترب النادي الأهلي من الانتهاء من إتمام صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وترددت العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود صفقة تبادلية تنص على إنتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز، وانضمام محمد فاروق لصفوف القلعة الحمراء.


وبدأ بالفعل مناقشات حول إتمام صفقة تبادلية بين الناديين بانتقال إيريك تراوري لصفوف الأهلي، في مقابل حصول بيراميدز على أحمد الشيخ بالإضافة إلى مبلغ مالي.


وتوصل مسؤولي النادي الأهلي إلى إتفاق مع الفريق السماوي بالظفر بخدمات محمد فاروق جناح بيراميدز، في مقابل أحمد الشيخ لاعب القلعة الحمراء.


وتقدم بيراميدز بعرض للنادي الأهلي للحصول على أحمد الشيخ في صفقة بيع نهائي وليست إعارة.


ومن ناحية أخرى أبلغ مسؤولي النادي الأهلي أحمد الشيخ بوصول العرض، وقرر أن يكون الحسم أو الرد على العرض بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.


بينما طلب الأهلي التعاقد مع محمد فاروق من بيراميدز وذلك بناء على رغبة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.


وقد تعاقد النادى الأهلي مع طاهر محمد طاهر جناج المقاولون العرب والمدافع المغربي بدر بانون من الرجاء المغربي.


وعلى الجانب الآخر أعلن بيراميدز التعاقد مع رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي وأحمد فتحي وشريف إكرامي في صفقتي انتقال حر ومحمود وادي من المصري البورسيعيدي.

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