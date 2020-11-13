إنفراجة لإدارة برشلونة بشأن التعاقدات

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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ذكر تقرير صحفي إسباني، 7 أسماء تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم الحالي2020-2021، ويحق لهم التوقيع مع أي نادٍ آخر في يناير المقبل.

حيث أكد التقرير أن برشلونة أمامها فرصة عظيمة للتعاقد مع لاعبين كبار، سواء في يناير بمقابل مادي منخفض، أو في نهاية الموسم بشكل مجاني.

ويأتي في المقدمة، الثنائي إريك جارسيا وممفيس ديباي، حيث أن برشلونة أبدى رغبته في ضمهما، بناءا على رغبة الهولندي رونالد كومان، مدرب الفريق الكتالوني.

يضاف إليهما النمساوي ديفيد ألابا (28 عامًا) والإسباني خوان بيرنات (27 عامًا)، الذي يمكن لبرشلونة الدخول في مفاوضات معهما، إذ أن الأول يحظى بتقدير واهتمام كبير في البرسا، لكن المقابل المادي سيكون عائقا.

كما نوهت إلى جورجينو فينالدوم (30 عامًا)، والذي يحظى بثقة كومان، وتدرب تحت إشرافه في منتخب هولندا، فضلا عن سيرجيو أجويرو (32 عامًا)، وأنخيل دي ماريا (32 عامًا)، وجوليان دراكسلر (27 عامًا) وميليك (26 عامًا).

وأشار التقرير أيضا إلى أن نجمي برشلونة وريال مدريد، الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عامًا)، والإسباني سيرجيو راموس (34 عامًا)، قد اقترب عقديهما من الانتهاء نهاية الموسم الحالي.

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