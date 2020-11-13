اتحاد الكرة: محمد صلاح ثروة قومية لمصر









أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن محمد صلاح يستحق تكريم الدولة لما قدمه من نجاحات فى عالم كرة القدم وتشريف إسم مصر





وقال نائب الجبلاية فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لأول مرة يحصل لاعب مصري على بطولة الدوري الإنجليزي واللجنة الخماسية فكرت فى تكريم محمد صلاح منذ فترة طويلة".





وأضاف: "الحفلة كانت مبهرة من الجانب التنظيمي ونحتاج إلى التعود فى التعامل مع النجوم وصلاح ثروة قومية لمصر".





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أقام حفل تكريم لنجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث منحه جائزة " The inspirer Award " " الملهم " باعتباره ملهما لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم.



