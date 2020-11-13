ماركا الإسبانية تتغنى برقم راموس الأسطوري

واصلت صحيفة “ماركا” الإسبانية الإشادة بالرقم التاريخي الذي حققه النجم سيرجيو راموس رفقة منتخب بلاده إسبانيا، عقب مشاركته ليلة أمس الأربعاء في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله أمام منتخب هولندا.

ونشرت الصحيفة “تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتبت فيها التالي: “أسطورة، سيرجيو راموس يعادل بوفون كأكثر لاعب أوروبي خاض مباريات رفقة المنتخبات الوطنية، 176 مباراة”.

وكان راموس قد شارك في دقائق معدودة أمام هولندا ليقترب من تحطيم رقم عميد لاعبي العالم، المصري أحمد حسن والذي يمتلك الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.