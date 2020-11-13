صفقة مفاجئة.. الزمالك يقترب من ضم حاوي جديد

قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، إن ملف كرة القدم في القلعة البيضاء لن يتأثر بأي أزمات، مؤكدا أن ناديه توصل لاتفاق لعقد 3 صفقات جديدة.

وأكد يوسف، عبر قناة ناديه، أن الزمالك ضم التونسي حمزة المثلوثي، قائد الصفاقسي وظهيره الأيمن المميز.

وتابع: "الزمالك سيتعاقد كذلك مع صانع ألعاب مفاجأة، هو لاعب مصري يلعب بالخارج، وغير معروف للجماهير".

وواصل: "سنتعاقد أيضا مع لاعب ارتكاز من الدوري المصري، وسيتم الإعلان عن هذه الصفقات بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا".

وسيلتقي الزمالك منافسه التقليدي الأهلي، يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.