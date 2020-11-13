أزمة نيمار وبرشلونة تشتعل

فجرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، مفاجأة مدوية بعدما أكدت أن الخلاف بين نادي برشلونة وبين النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد وصل إلى ذروته من جديد بعد الخطوة الأخيرة التي قام بها النادي الكتالوني قبل يومين من الآن.

وأكدت الصحيفة أن البارسا كان قد طالب نيمار بدفع مبلغ 10 مليون يورو حصل عليه اللاعب قبل رحيله عن قلعة الكامب بحسب ما طالبت به الخزانة العامة للنادي.

وأشارت أيضًا إلى أن الفريق القانوني للنجم البرازيلي لم يقف صامتًا على ما يحدث، بل قرر استئناف الحكم الصادر من المحكمة الاجتماعية في برشلونة، والذي رفض حصول اللاعب على تعويض بقيمة 43.6 مليون يورو.

وشددت الصحيفة على أن نيمار يهدد البارسا في الوقت الحالي برفع دعوى قضائية ضدهم في حالة لم يدفعوا له مبلغ 44 مليون يورو كمكافأة توقيع على آخر عقد قام بتجديده معهم، وذلك بالإضافة إلى الفائدة بحسب ما قيل في إذاعة “كادينا سير” الإسبانية.