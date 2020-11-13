سعد رمضان يبدع في عزف لحن "قديش كان في ناس"

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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نشر الفنان اللبناني ​سعد رمضان​، فيديو جديد له عبر صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وظهر سعد وهو يعزف على البيانو لحن أغنية "قديش" كان في ناس بطريقة إحترافية، وهو جالس أمام واجهة منزل، خلفها مناظر خلابة ومطلة على البحر.

وظهر رمضان وهو يعزف ومنسجما مع ألحان الأغنية، ولاقى الفيديو إعجاب عدد من المتابعين الذين أثنوا على جمال العزف وموقع المنزل المطل على البحر.

يُذكر أن سعد كان قد أطلق أغنية "​آخ يا بيروت​"، التي هي بمثابة صرخة وجع وطنية، بعد إنفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس الماضي، من كلمات مازن ضاهر، وألحان صلاح الكردي.

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