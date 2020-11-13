هدف الأهلي والزمالك.. تطور مفاجئ في صفقة الجوكر





أعلن تامر النحاس وكيل أعمال باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ومنتخب مصر، بقاء الأخير مع الدراويش لنهاية الموسم الجديد.





وقال النحاس عبر برنامج نمبر وان بقناة النهار "الظروف منعت فكرة رحيل اللاعب عن الإسماعيلي، باهر تعرض لإصابة وأجرى جراحة في الركبة ويسعى للعودة للملاعب في أسرع وقت واستعادة مستواه".





وكان باهر المحمدي هدفا لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، قبل أن يتعرض للإصابة المفاجئة في وقت حرج من الموسم.





وأكد أن الأهلي سيوثق عقد مروان محسن بحد أقصى يوم 6 ديسمبر المقبل، بعد تجديده بشكل رسمي.



