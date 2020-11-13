أسيل عمران تحتفل بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:21 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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احتفلت الفنانة أسيل عمران، بعيد ميلادها في أجواء عائلية تعمها الفرح، إذ بدت بإطلالة جذابة وبملابس كلاسيكية باللون البيج الفاتح وتسريحة شعر مجعدة.

وظهرت إطلالة عمران بفيديو تناقله رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وبدت فيه برفقة أشقائها فيما سمع صوت شقيقتها لجين وهي تقوم بالتصوير. 

ووقف الجميع أمام قالب حلوى صغير وبدا التأثر على أسيل التي قامت بالرقص بطريقة طريفة على أنغام أغنية العيد ، بأجواء مزاح وضحك. لاقى الفيدية إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل وإنهالت على الفيديو تعليقات التمني والمعايدة.

ويذكر أن أسيل قد تعرضت سابقاً لسخرية الإعلامية الكويتية مي العيدان التي نشرت صورة قديمة لها مشيرة إلى أن شكلها تغير إلى حد كبير.

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