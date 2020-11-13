ريال مدريد يستغل نجمه لضم هالاند





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي ريال مدريد يخططون أن يكون النرويجي مارتن أوديجارد الورقة الرابحة من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن أوديجارد عاد إلى ريال مدريد بعد سلسلة من الإعارات خلال الخمس مواسم الماضية وأصبح من الأوراق التي يعتمد عليها زيدان من مقاعد البدلاء في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوديجارد سيكو لاعبًا أساسيًا في الفريق في الموسم المقبل وهذا من شأنه أن يكون مغريًا بالنسبة لمواطنه وزميله إيرلينج هالاند.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند يخطط لتجربة جديدة للنجم النرويجي بعد موسمين على حد أقصى وفي الوقت الذي سيكون أوديجارد لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد ستكون فرصة من أجل لم شمل الثنائي النرويجي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد يرون بأن التعاقد مع هالاند أولوية وأنه في حالة عدم التعاقد معه في الصيف المقبل فإنه ليس هناك مانع بأن تتم الصفقة في صيف 2022 وأن النجم النرويجي سيقاتل حتى لا يرحل لأي فريق آخر.



