داليدا خليل تخطف الأنظار بالأسود.. و"شيك أوي" أحدث مفاجآتها

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أطلقت النجمة اللبنانية داليدا خليل، الإعلان الدعائي لكليبها الجديد وذلك عبر حساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.



وكليب أغنيتها الجديدة بعنوان "شيك أوي"، كما علقت قائلة: "ترقبوا شيك أوي قريبًا".



وأطلت الفنانة اللبنانية ​في اللقطات الترويجية بجرأة، بفستان اسود قصير من الدانتيل ومكشوف الظهر وهذه الإطلالة خطفت بها الأنظار.



يُذكر أن "شيك آوي" اغنية مصرية من ألحان محمد يحيى، بينما الكليب من إخراج بيار خضرا وإشراف ريشا سركيس.