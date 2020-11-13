ليس بادجي.. البنك الأهلي يضم نجم الأهلي خلال ساعات

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلي عن وصول المفاوضات مع شادي رضوان لاعب فريق الأهلي، الي مراحل متقدمة، في ظل التعاون مع القلعة الحمراء والتعاقد مع محمد فخري لاعب الشباب علي سبيل الاعارة لمدة عام. 
وأوضح هاشم خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار أنه سيتم الاعلان عن صفقة رضوان خلال الساعات المقبلة بعد انهاء المفاوضات مع النادي الأهلي.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

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