مدافع بنى سويف ينتقل لصفوف كفر الشيخ فى صفقة انتقال حر

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نجح مجلس إدارة نادى كفر الشيخ برئاسة اشرف ابو حليمة فى إتمام التعاقد مع احمد العباسي مدافع بنى سويف الرياضى وذلك فى صفقة انتقال حر .



ووقع احمد العباسي عقود انضمامه لصفوف كفر الشيخ لمدة ثلاث مواسم فى حضور اشرف ابو حليمة رئيس النادى ومجدى الزواوى المشرف العام على الكرة ومحمد سلامه وكيل اللاعب .



وكان احمد العباسي قد انتقل لصفوف بنى سويف بفترة الانتقالات الشتوية قادما من بيلا ولم يشارك مع الفريق السويفى بأى مباراة رسمية لتعرضه للإصابة بقطع بالرباط الصليبي ببداية تعاقده مع الفريق حينها .



وكان قد رحل عن صفوف بنى سويف كلا من ( كريم محفوظ وبلال سالم ومحمد عبد الجواد ومحمد ميخا وهارون اسماعيل وكمال البدوى ونصر رمضان ومحمود عاطف وحسام عيسي ومحمد السيد عبد الستار وعاطف محمود وعرفه شعبان )



فيما انتقل أحمد الامور مدافع الفريق لصفوف الداخلية مقابل 100 الف جنيه فيما انتقل رضا عبد العال لاعب الفريق لصفوف وادى دجلة مقابل مليون ونصف .