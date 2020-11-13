تعرف على موعد نقل الوزارات للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:04 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
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قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنّه سيتم الانتهاء من إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الحالي.

وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه سيتم نقل جميع الوزارات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة 1 يوليو 2020.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية، أنه لم يتم إنشاء سور حول العاصمة الإدارية كما يردد البعض.

أول مدينة ذكية في مصر
في سياق منفصل قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية هي أول مدينة ذكية في مصر، وهي مجتمع عمراني سكني يهدف لتفريع القاهرة من الازدحام.

وأضاف "الحسيني"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تجميع جميع وزارات الحكومة المصرية في حي واحد بالعاصمة الإدارية نظام معمول به في كثير من الدول، معقبًا: "بدأنا من حيث انتهى الاخرون من حيث التخطيط والحداثة، فهو على مساحة 650 فدان، ويواكب عدد من التطبيقات الذكية لتيسير حياة المواطن".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أنه وفقًا للتوجيهات الرئاسية ستكون جميع الوزارات بموظفيها بالعاصمة الإدارية خلال النصف الأول من العام القادم، منوهًا بأن نسبة التنفيذ بحي الوزارات بلغت 90%، ونسب تنفيذ 8 أحياء سكنية بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية 80-90%، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية هو مشروع استثماري يهدف لجذب الاستثمارات، معقبًا: "الدولة مش بتدفع فلوس في مشروع العاصمة الإدارية، ويتم بيع الأرض وحصيلة البيع تنفق على عملية الترتيب والتخطيط خارج ميزانية الدولة".

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