حقيقية رحيل رونالدو عن يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن عدم رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن السيدة العجوز إلا في حالة واحدة فقط.





وقد أشارت العديد من التقارير الصحفية الايطالية عن انفصال يوفنتوس خلال الصيف المقبل، بسبب عدم قدرة النادي الإيطالي على تحمل راتب كريستيانو، البالغ 31 مليون يورو.









وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الأيطالية،" فإن كريستيانو رونالدو ويوفنتوس لا يرغبان في الانفصال في الموسم الحالي، كما أن اللاعب يسعى للبقاء داخل السيدة العجوز حتى الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.





وأضافت "ويعتمد مستقبل رونالدو مع يوفنتوس، على النتائج المحققة صحبت الفريق الإيطالي في الموسم الحالي فقط".









وتابعت "إذا لم يحقق يوفنتوس النتائج التي ينتظرها رونالدو، سينظر الأخير إلى الفرص المتاحة للرحيل خلال الصيف المقبل، والوجهة الأبرز هي باريس سان جيرمان".



