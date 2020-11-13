رئيس المقاولون السابق : الأهلي كان جاد في ضم صلاح قبل الإحتراف













عبر شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب عن سعادته بتألق محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي ، مشيرا إلى أنه شخصية مميزة ويتميز بالجلد والصبر وهو ما جعله يحقق كل هذا النجاح.





وأوضح حبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن محمد صلاح تلقى عرضين من الأهلي والزمالك قبل انتقاله إلى فريق بازل السويسري ، وناقشت إدارة النادي مع اللاعب تلك العروض وقتها.





وأضاف حبيب أن عرض الاهلي كان جاد أكثر من الزمالك واصفا عرض الأخير بـ"كلام السماسرة" ، مشيرا إلى أنه في النهاية تم الإستقرار على الإحتراف الخارجي.



