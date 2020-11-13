رئيس المقاولون السابق : الأهلي كان جاد في ضم صلاح قبل الإحتراف
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:28 ص
محمد جمال
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عبر شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب عن سعادته بتألق محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي ، مشيرا إلى أنه شخصية مميزة ويتميز بالجلد والصبر وهو ما جعله يحقق كل هذا النجاح.
وأوضح حبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن محمد صلاح تلقى عرضين من الأهلي والزمالك قبل انتقاله إلى فريق بازل السويسري ، وناقشت إدارة النادي مع اللاعب تلك العروض وقتها.
وأضاف حبيب أن عرض الاهلي كان جاد أكثر من الزمالك واصفا عرض الأخير بـ"كلام السماسرة" ، مشيرا إلى أنه في النهاية تم الإستقرار على الإحتراف الخارجي.
وعن البنود التي حررها حبيب في عقد صلاح مع بازل السويسري كانت كثيرة جداً وأبرزها حصول المقاولون العرب على نسب مالية في حالة تألق اللاعب ومشاركته في الدوري الأوروبي او دوري أبطال أفريقيا ، وكذلك الفوز بلقب هداف الدوري السويسري ، بالإضافة إلى نسبة المشاركة التي وصلت إلى حصول المقاولون على 20% في الموسم الأول.