شاهد.. طبيب بجامعة نيويورك يكشف موعد طرح لقاح فايزر

كشف الدكتور هاني عياش، الأستاذ بجامعة نيويورك أبستات، سبب عدم الاهتمام بلقاح كورونا الروسي مقارنة بالاهتمام الكبير باللقاح الأمريكي.





وقال "عياش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن اللقاح الصيني لمواجهة كورونا في البرازيل تم وقفه لتسببه في أعراض جانبية خطيرة.





وأوضح أنه سيتم طرح لقاح فايزر بأمريكا الشهر المقبل، موضحًا أن عدم الاهتمام باللقاح الروسي سببه غياب كم كبير من المعلومات حوله.





وأشار إلى أن تعاقد الدول على لقاح كورونا مع الشركة المصنعة يكون حسب حجم الإصابات، لافتًا إلى أن توفير درجة حرارة مناسبة للقاح فايزر سيسبب مشكلات لدى بعض الدول النامية.





وكشف عن أن الصين منعت منظمة الصحة العالمية من دخول أراضيها لإجراء تحقيق حول أسباب انتشار كورونا.



