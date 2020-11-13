شاهد.. طبيب بجامعة نيويورك يكشف موعد طرح لقاح فايزر
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:51 ص
أمنية فوزي
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كشف الدكتور هاني عياش، الأستاذ بجامعة نيويورك أبستات، سبب عدم الاهتمام بلقاح كورونا الروسي مقارنة بالاهتمام الكبير باللقاح الأمريكي.
وقال "عياش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن اللقاح الصيني لمواجهة كورونا في البرازيل تم وقفه لتسببه في أعراض جانبية خطيرة.
وأوضح أنه سيتم طرح لقاح فايزر بأمريكا الشهر المقبل، موضحًا أن عدم الاهتمام باللقاح الروسي سببه غياب كم كبير من المعلومات حوله.
وأشار إلى أن تعاقد الدول على لقاح كورونا مع الشركة المصنعة يكون حسب حجم الإصابات، لافتًا إلى أن توفير درجة حرارة مناسبة للقاح فايزر سيسبب مشكلات لدى بعض الدول النامية.
وكشف عن أن الصين منعت منظمة الصحة العالمية من دخول أراضيها لإجراء تحقيق حول أسباب انتشار كورونا.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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