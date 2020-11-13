أحمد كريمة يكشف عن حقيقة علاقة الجن بحدوث أو اختفاء الحمل

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:45 ص
الشيخ أحمد كريمة
الشيخ أحمد كريمة
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ بجامعة الأزهر، تعليقا على ادعاء البعض باختفاء جنين من بطن سيدة، دون إجهاض بسبب الجن، إن "السحر ذكر في القرآن على أنه جريمة منكرة، وهو لا يؤثر بذاته" 

وأضاف "كريمة"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن سحرة فرعون لم يقلبوا العصي إلى ثعابين حقيقية، ولكنهم خدعوا الناس بصريًا، أما ما فعله النبي موسى عليه السلام بتحويل العصى بثعبان كان حقيقيًا.

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الجن ليس لهم علاقة مطلقة بالحمل، لافتَا إلى أن سبب الجدل حول اختفاء الحمل قد يكون بسبب ما يسمى بالحمل الكاذب، ولكن البعض قد يصدق كلام "الداية"، ولا يصدق كلام الدين او الطب، مشددًا على ضرورة عدم اقحام القرآن في الاساطير والأوهام.

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بوابة الفجر الفجر الأزهر أحمد كريمة

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