أحمد كريمة يكشف عن حقيقة علاقة الجن بحدوث أو اختفاء الحمل

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ بجامعة الأزهر، تعليقا على ادعاء البعض باختفاء جنين من بطن سيدة، دون إجهاض بسبب الجن، إن "السحر ذكر في القرآن على أنه جريمة منكرة، وهو لا يؤثر بذاته"





وأضاف "كريمة"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن سحرة فرعون لم يقلبوا العصي إلى ثعابين حقيقية، ولكنهم خدعوا الناس بصريًا، أما ما فعله النبي موسى عليه السلام بتحويل العصى بثعبان كان حقيقيًا.



