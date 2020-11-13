فاندام يداعب هنيدي.. والأخير يدعوه لمباراة تحت سفح الأهرامات لحسم الأقوى





ورد أحد متابعي فاندام قائلًا "هو الشرقاوي باعتلنا ڤان دام ولا إيه!".





واستفسر فاندام، من مدير أعماله في مصر، عن ترجمة التعليق ليرد فاندام بعدها علي المتابع ويقول له: "محي الشرقاوي محمد هنيدي وليست أنا".



وتفاعل هنيدي مع مزحة فاندام قائلًًا له: "مستر فاندام ادعوك لمباراة تحت سفح الأهرامات لنحسم من الأعظم فينا محي الشرقاوي أو فاندام.



شخصية محيي الشرقاوي قدمها هنيدي في فيلم "فول الصين العظيم"، بطولة محمد هنيدى وسهير البارونى وسعيد طرابيك ومحمد شومان.



تدور أحداث الفيلم حول "محيى الشرقاوى"، الذى ينتمى لعائلة من اللصوص وقطّاع الطرق، لكن مشكلته الوحيدة أنه لا يؤذى، مما يسبب المتاعب المتواصلة لجده وأعمامه اللصوص ويكون قرار الخلاص منه بسفره للصين بدلًا عن زوج والدته الطباخ للمشاركة فى إحدى المسابقات الدولية للطبخ.







نشر النجم العالمي فاندام، صورة له أثناء زيارته لمصر قبل سنوات وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".