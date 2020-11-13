"الصحة العالمية" تكشف سبب انخفاض وفيات كورونا رغم زيادة الإصابات

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قال الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن نسبة انتشار فيروس كورونا بالمنطقة في البداية كانت قليلة باستثناء إيران، ولكن مع إعادة فتح الحدود زادت الإصابات بصورة سريعة.



وتابعت "الحجة"، خلال حورها مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن زيادة الإصابات آخر شهرين زادت بصورة متسارعة جدًا، ولكن ليس بالصورة التي تحدث في أوروبا أو أمريكا، ولكن نسبة تزايد الحالات بالنسبة للقدرات الصحية المتوفرة في المنطقة تثير الكثير من القلق، نتيجة عدم القدرة الاستيعابية للتزايد الخطير الذي يحدث في المنطقة.



ولفتت إلى أن قدرة الدول على التعامل مع فيروس كورنا تطورت جدًا، وهذا أدى لتقلل نسبة الوفاة بسبب الإصابة بشكل كبير، خاصة أن الفيروس لم يتحور بصورة كبيرة منذ ظهوره.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.