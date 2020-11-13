تليفونات بنى سويف يقيد 16 لاعبا بقائمته الاولى

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أرسل نادى تليفونات بنى سويف القائمة الاولى للفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني 2020-2021 والتى شهدت تواجد 16 لاعبا.

وعلم "الفجر الرياضي" أن القائمة ضمت ( مصطفى حسن ،  مؤمن محمد ، احمد معوض ، محمد عبد الرازق ، محمد صابر
، احمد مصطفى ' بندق ' ، محمد رجب ' شيكو ' محمد اشرف ' اوشة ' ، احمد ابو رضا ، احمد محمد حسن ' سامبا '
، عبد الرحمن اللاهونى ، مانجا فوادى ، مروان رمضان ، مصطفى عبد الرحيم ' كشرى ' ، هيثم جميل ، محمد كارم ).
 
فى سياق آخر لم يعلن النادى السويفى عن هوية المدير الفنى الجديد للفريق رغم اقتراب بدء مسابقة القسم الثانى وعدم بدء الفريق للتدريبات الجماعية بسبب الأزمة المالية.

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