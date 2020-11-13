تليفونات بنى سويف يقيد 16 لاعبا بقائمته الاولى



وعلم "الفجر الرياضي" أن القائمة ضمت ( مصطفى حسن ، مؤمن محمد ، احمد معوض ، محمد عبد الرازق ، محمد صابر

، احمد مصطفى ' بندق ' ، محمد رجب ' شيكو ' محمد اشرف ' اوشة ' ، احمد ابو رضا ، احمد محمد حسن ' سامبا '

، عبد الرحمن اللاهونى ، مانجا فوادى ، مروان رمضان ، مصطفى عبد الرحيم ' كشرى ' ، هيثم جميل ، محمد كارم ).



فى سياق آخر لم يعلن النادى السويفى عن هوية المدير الفنى الجديد للفريق رغم اقتراب بدء مسابقة القسم الثانى وعدم بدء الفريق للتدريبات الجماعية بسبب الأزمة المالية.

أرسل نادى تليفونات بنى سويف القائمة الاولى للفريق الأول لكرة القدم بدوري القسم الثاني 2020-2021 والتى شهدت تواجد 16 لاعبا.