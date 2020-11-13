الأهلي يتوصل لإتفاق من أجل ضم نجم بيراميدز

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد النادى الأهلى لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري فى لقاء منتظر بين الفريقين.

وكشف الاعلامي عمر ربيع ياسين عن توصل النادي الأهلي لاتفاق مع محمد فاروق لاعب بيراميدز علي الانتقال للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، وذلك ضمن صفقة تبادلية مع أحمد الشيخ لاعب المارد الأحمر. 

وأوضح ياسين خلال برنامجه نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن مسؤولي الأهلي قرروا التعاقد مع فاروق مع فشل صفقة سيرينو بعد رفض صن داونز الاستغناء عن اللاعب الصيف الجاري في ظل غلق باب القيد في جنوب إفريقيا وصعوبة تعويض اللاعب بصفقة جديدة.

وكان لدي بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجنوب إفريقي رغبة قوية فى ضم سيرينو لاعب صن داونز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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