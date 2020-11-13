المنتخب الإنجليزي يسحق نظيره الأيرلندي بثلاثية نظيفة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:54 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
حقق المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، انتصارا وديا كبيرا 3 / صفر على نظيره الأيرلندي اليوم الخميس باستاد "ويمبلي" العريق في لندن.

وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما هاري ماجواير وجادون سانشو في الدقيقتين 18 و31 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثالث لمنتخب "الأسود الثلاثة" من ضربة جزاء في الدقيقة 56 .

واستعاد المنتخب الإنجليزي بهذا بعض اتزانه بعد الهزيمة أمام نظيره الدنماركي صفر / 1 على نفس الملعب في دوري أمم أوروبا.

ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على نظيره البلجيكي يوم الأحد المقبل في دوري أمم أوروبا ثم يختتم مسيرته في دور المجموعات بالبطولة يوم الأربعاء المقبل في مواجهة ضيفه الأيسلندي على استاد "ويمبلي" أيضا.

أخبار تهمك

الصفقة الجديدة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تليفونات بنى سويف يقيد 16 لاعبا بقائمته الاولى

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مصر تدين استهداف السفارة السعودية في هولندا

منذ حوالي 10 ساعات

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد رفض الأول.. الأهلي يقدم عرضا جديد لضم الصفقة التي يحبها موسيماني

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من جهاز حماية المستهلك للمواطنين

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة نجم منتخب مصر قبل مواجهة توجو

منذ ساعة

نجم الأهلي يحدد شروطه من أجل الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتوصل لإتفاق من أجل ضم نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

متحدث الحكومة يكشف عن موعد تطبيق قرار غلق المحلات

منذ حوالي 17 ساعة

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. سيد عبدالحفيظ يُنهي الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

حسام حسن يطلب ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يفاجئ الأهلي بتصريح مثير

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 م

البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة

عاجل.. نجم الأهلي يثير الجدل عن رحيله

02:20 م

عودة الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

08:18 م

الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي

09:33 م

تليفونات بنى سويف يقيد 16 لاعبا بقائمته الاولى

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض