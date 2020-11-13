شاهد.. "مكافحة كورونا": نسب الإصابة في مصر أقل من العالم كله وإحنا في نعمة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنّ هناك متابعة دقيقة لكل أنواع اللقاحات ضد فيروس كورونا، والتي يبلغ عددها 50 لقاحًا، وصل منها 17 لقاحًا فقط إلى المرحلة الأخيرة.





وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه سيتم توزيع حصّة مصر من اللقاح وفقا للأولوية وهم الفرق الطبيّة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل، ومرضى السرطان.





وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنّ النسبة التي ستحصل عليها مصر من اللقاح وهى 20% من احتياجات سكان مصر، ستكفي للفئات التي تحتاج للتطعيم، موضحا أن متوسط الأعمار في مصر أقل من العالم كله، معلقا: "لهذا نسب الإصابة والوفيات أقل من العالم كله.. إحنا في نعمة".



