شاهد.. "مكافحة كورونا": نسب الإصابة في مصر أقل من العالم كله وإحنا في نعمة
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:49 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنّ هناك متابعة دقيقة لكل أنواع اللقاحات ضد فيروس كورونا، والتي يبلغ عددها 50 لقاحًا، وصل منها 17 لقاحًا فقط إلى المرحلة الأخيرة.
وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه سيتم توزيع حصّة مصر من اللقاح وفقا للأولوية وهم الفرق الطبيّة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل، ومرضى السرطان.
وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنّ النسبة التي ستحصل عليها مصر من اللقاح وهى 20% من احتياجات سكان مصر، ستكفي للفئات التي تحتاج للتطعيم، موضحا أن متوسط الأعمار في مصر أقل من العالم كله، معلقا: "لهذا نسب الإصابة والوفيات أقل من العالم كله.. إحنا في نعمة".
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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