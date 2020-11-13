محافظ الإسكندرية: إحالة مدير مكتب تأمينات الدخيلة للتحقيق (فيديو)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:10 ص
المحافظ مع المواطنين
المحافظ مع المواطنين
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه في أثناء مروره على بعض المناطق المتضررة من النوة الأخيرة، فوجئ باستغاثة العديد من المواطنين المترديين على مكتب التأمينات بالدخيلة، فترك الشارع وانتقل إليهم على الفور، ووجد الأمور سيئة للغاية.

وتابع "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن رئيس المكتب لم يكن موجودًا بالقرب من المواطنين، وكان يجلس في الدور الثاني، ولم يكن يطبق أي إجراءات احترازية خاصة بفيروس كورونا، لافتَا إلى أنه قام باستدعاء رئيس المكتب، من الدور الثاني، ووبخه على الإهمال المتواجد.

ولفت إلى أنه فوجئ بتواصل رئيس الهيئة العامة للتأمينات للمعاشات بالقاهرة، وأبدى نوعًا من التعاطف والتفاعل مع الموقف بشكل غير عادي، وأبلغه بإحالة رئيس مكتب التأمينات بالإسكندرية للتحقيق، وتشكيل لجنة مكبرة.

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