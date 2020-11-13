عمر كمال يعلن طرح "إنتي معلمة" بدون الراقصة لورديانا.. ويعلق: "مش هنصور حاجة تزعلكم"

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أعلن المطرب عمر كمال، عن طرح كليب مهرجان "إنتى معلمة" بدون الراقصة لوردينا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ونشر "كمال" بنشر بوستر الأغنية معلقًا عليه: "إستجابة ليكم ها انزل أغنية (إنتى معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا.. ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أى حاجة تزعلكم تاني".



ويأتى ذلك رغم تأكيد مطرب المهرجانات عمر كمال فى وقت سابق أن اختياره للراقصة البرازيلية لورديانا جاء لأنها حققت نجاحا الأيام الماضية، لذلك قرر هو ومطرب المهرجانات حمو بيكا أن تكون معهما في أغنيتهما الجديدة "إنتى معلمة" لإسعاد الجمهور، ولورديانا عليها العين، أما بالنسبة للراقصة جوهرة لم يتم الاستغناء عنها، فهناك أعمال أخرى ستكون موجودة فيها.





