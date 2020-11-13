علي صابر "سعيد بتأهل البنك للممتاز وطموحي الإنضمام الأهلي





وأكد صابر خلال تصريحاته لـ "الفجر الرياضي " أن سبب صعود الفريق للدوري الممتاز التعاون الكامل بقياده اللواء أشرف نصار ، ومحمد عبدالمنعم والعميد، حاتم سمير، والجهاز الفني واللاعبين والعمال فالجميع كان علي قلب راجل واحد.



وأشار علي صابر" بأن محمد يوسف، قيمه كبيره في التدريب وحصل مع الاهلي على بطوله افريقيا والسوبر الافريقي، ويملك عقلية احترافية التدريب.



وأكمل " كان لدّي عروض من أنديه كثيرة في القسم الثاني ولكن الأولوية كانت البقاء في نادي البنك الاهلي.



وإختتم قائلا أن طموحة تحقيق مركز متقدم مع البنك الاهلي والبقاء وعدم العودة لدوري القسم الثاني.





كما أعرب عن أملة في الإنضمام للنادي الأهلي خلال السنوات المقبلة.





أعرب علي صابر ،مهاجم البنك الأهلي، عن سعادته بالصعود مع البنك الأهلي للدوري الممتاز للمرّة الأولى في تاريخه.